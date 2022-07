Blinken vai à África para tentar contrabalançar influência russa

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará para África do Sul, República Democrática do Congo e Ruanda em agosto - anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (29), em uma tentativa de neutralizar a influência da Rússia na região.



Blinken quer mostrar aos "países africanos que são atores geoestratégicos e aliados essenciais nos temas mais prementes do nosso tempo, desde a promoção de um sistema internacional aberto e estável, até a luta contra os efeitos da mudança climática, insegurança alimentar e pandemias globais para criar nosso futuro tecnológico e econômico", declarou o Departamento de Estado em um comunicado.



O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, também visitou a África, viagem durante a qual culpou as sanções ocidentais pelo aumento dos preços dos alimentos - uma hipótese descartada por Washington.



Líder no mundo em desenvolvimento, a África do Sul se tornou um importante campo de batalha diplomático, pois se manteve cuidadosamente neutro na guerra na Ucrânia, negando-se a se somar aos apelos ocidentais para condenar Moscou, que ainda desperta simpatia no país por sua oposição ao Apartheid.



Esta será a segunda viagem de Blinken à África subsaariana desde que assumiu o cargo no ano passado. No final de 2021, visitou o Quênia, Nigéria e Senegal.



Antes da invasão russa da Ucrânia, a diplomacia americana na África tinha um forte histórico de competição com a China, que investiu muito dinheiro na construção de infraestruturas no continente e não impõe condições políticas imediatas aos países nos quais investe.