Inflação dos EUA aumenta em junho 1,0% e chega a 6,8% em um ano

A inflação nos Estados Unidos voltou a subir em junho, após se manter estável em maio, conforme o índice PCE, usado como referência pelo Fed (o Banco Central americano) e divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Departamento do Comércio.



Os preços subiram 1,0% em relação a maio, e 6,8%, em relação a junho de 2021, impulsionados por energia e pelos alimentos.



Excluindo-se os preços de energia e alimentos, que aumentaram consideravelmente desde o início da guerra na Ucrânia, a chamada inflação subjacente também se acelerou, 0,6% em um mês, e 4,8%, em um ano.



O outro indicador de inflação, o índice CPI, divulgado pelo Departamento do Trabalho e utilizado, em particular, para o cálculo das pensões, mostrou um aumento de preços de 9,1% em junho em termos interanuais.



O gasto das famílias aumentou, por sua vez, acentuadamente em junho, 1,1%, impulsionados por energia, habitação e saúde.



Já o rendimento das famílias se manteve estável em relação a maio (+0,6%), refletindo, principalmente, segundo o Departamento do Comércio, "os aumentos de salários" - sobretudo, nas empresas privadas - e "a renda dos proprietários", uma vez que o valor dos aluguéis disparou desde o início da crise da covid-19.