Filipinas registram dez mortos por terremoto

O número de mortos por um terremoto no norte da Filipinas aumentou para 10 nessa sexta-feira (29), após a descoberta de outros quatro corpos entre os escombros, informaram as autoridades.



O acidente ocorreu durante um terremoto de magnitude sete na última quarta-feira (27), disse o escritório de defesa provincial à AFP.



Equipes de resgate na cidade de Luba, na província mais atingida de Abra, recuperaram os restos mortais das vítimas em um trecho da estrada soterrada por um deslizamento de terra.



Os deslizamentos de terra e o desabamento de outras estruturas fizeram outras seis vítimas em Abra e nas províncias ao redor, indicaram previamente as autoridades.



Mais de 150 pessoas ficaram feridas.



O terremoto danificou milhares de casas e prédios e se espalhou por toda a região montanhosa.



Helicópteros militares transportam alimentos e outros suprimentos de emergência para a região, onde, segundo o Departamento de Bem-Estar social, cerca de 5 mil pessoas permanecem nos centros de evacuação.



As equipes de trabalhadores enfrentaram réplicas ao limpar os destroços que bloqueiam estradas da região. Nessa sexta-feira, o escritório sismológico estadual informou mais de mil réplicas registradas desde o terremoto.



As Filipinas são regularmente abaladas por terremotos devido sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o sudeste asiático e a orla do Pacífico.