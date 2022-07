Kremlin expressa 'solidariedade' à China em meio à tensão com os EUA

O Kremlin expressou nesta sexta-feira (29) sua "solidariedade" com a China, depois de uma conversa entre o líder chinês Xi Jinping com seu homólogo americano, Joe Biden, na qual o presidente alertou os Estados Unidos que "não brinquemcom fogo" sobre a questão de Taiwan.



"Sem dúvida somos solidários, temos respeito pela soberania e pela integridade territorial da China", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O alto funcionário também alertou contra qualquer atitude que possa "inflamar" a situação.



A China considera a ilha como parte de seu território e afirma estar disposta a recuperá-la, usando a força se necessário.



O governo chinês alerta há vários dias que haverá "consequências" se a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, fizer uma visita a Taiwan.