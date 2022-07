Zelensky supervisiona retomada de exportações de cereais em porto ucraniano

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky compareceu nesta sexta-feira (29) no porto de Chornomorsk, no sul da Ucrânia, para supervisionar a retomada das exportações de cereais, de acordo com os acordos assinados em 22 de julho, anunciou a Presidência.



"O carregamento do primeiro navio desde o início da guerra está em andamento. É um navio turco", disse Zelensky, segundo comunicado presidencial, que mostrou um vídeo do presidente em frente a um navio com o nome "Polarnet".



Segundo a Presidência, as exportações poderiam começar "nos próximos dias", com o objetivo de abastecer os mercados internacionais com toneladas de cereais bloqueados nos portos ucranianos desde o início da guerra.



"Estamos totalmente preparados. Enviamos todos os sinais aos nossos sócios, ONU e Turquia, e nossos militares garantem a questão da segurança", declarou Zelensky.



Segundo o presidente, a Ucrânia aguarda apenas um "sinal" da Turquia e da ONU para "começar".



As exportações devem ser retomadas com os navios que estavam com carga quando a invasão começou em fevereiro, mas que nunca puderam deixar o porto devido à guerra.