Quatro ativistas pró-democracia se declaram culpados de subversão em Hong Kong

Quatro ativistas pró-democracia de Hong Kong se declararam culpados nesta sexta-feira (29) de subversão, um crime punível com vários anos de prisão sob a Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim.



Os quatro ativistas, Wong Yat-chin, Chan Chi-sum, Chu Wai-ying e Wong Yuen-lam, com idades entre 19 e 21 anos, foram acusados de montar barracas de rua para promover a "revolução" contra o governo chinês e incitar o separatismo.



Enfrentam vários anos de prisão sob a Lei de Segurança Nacional, que a China impôs a Hong Kong em 2020 para silenciar a dissidência após uma onda de protestos - às vezes violentos - a favor da democracia.



A acusação mencionou, entre outras coisas, que um dos ativistas pediu ao público que não usasse um aplicativo de rastreamento de covid-19 do governo e desobedecesse às restrições de saúde.



Até o momento, mais de 200 pessoas foram presas por supostas violações da Lei de Segurança Nacional.



Na quarta-feira, o Comitê de Direitos Humanos da ONU pediu às autoridades de Hong Kong que revogassem essa lei, expressando preocupação com a deterioração da situação na ex-colônia britânica.



A União Europeia fez eco a este pedido na quinta-feira, pedindo a revogação da Lei de Segurança Nacional e da Lei de Sedição. Também pediu às autoridades do território "que se abstenham de aplicá-las".



O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, disse nesta sexta-feira que esta lei trouxe, pelo contrário, estabilidade e paz à cidade, chamando as críticas do órgão da ONU de "equivocadas".