O presidente ucraniano Volodimir Zelensky compareceu nesta sexta-feira (29) a um porto do sul da Ucrânia para supervisionar a retomada das exportações de cereais, de acordo com os acordos assinados em 22 de julho, anunciou a Presidência.



"O carregamento do primeiro navio desde o início da guerra está em andamento. É um navio turco", disse Zelensky, segundo comunicado presidencial.