Justiça britânica decide a favor do opositor no caso do ouro na Venezuela

O governo de Nicolás Maduro sofreu um novo revés judicial nesta sexta-feira (29) que o distancia de seu objetivo de confiscar as reservas de ouro da Venezuela depositadas no Banco da Inglaterra, após uma decisão que sua equipe jurídica garantiu que ele quer recorrer.



A juíza Sara Cockerill, da divisão comercial do Tribunal Superior de Londres, decidiu a favor do líder da oposição Juan Guaidó, que é reconhecido pelo Reino Unido como presidente interino da Venezuela.



O governo de Maduro e a oposição liderada por Guaidó se enfrentam desde 2019 pelo acesso às 31 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 1,9 bilhão de dólares e guardadas há anos nos cofres do Banco da Inglaterra.



Essa parte do processo se concentrou em saber se a Justiça britânica considera legítima a diretoria do Banco Central da Venezuela (BCV) nomeada por Guaidó após se proclamar presidente interino da Venezuela.



A diretiva indicada pela oposição ordenou que o Banco da Inglaterra não entregasse o ouro ao conselho de administração do partido no poder.



A juíza considerou que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) de Caracas de invalidar as nomeações para a liderança do banco central não pode ser reconhecida pela lei britânica.



Um dos argumentos citados é que há "evidências claras" de que o TSJ está manipulado com juízes que apoiam Maduro.



O representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, da empresa Zaiwalla and Co, descreveu a decisão como "infeliz" e afirmou ao emissor venezuelano que deseja recorrer.



Não houve reação imediata do representante de Guaidó.