O governo de Nicolás Maduro sofreu um novo revés judicial nesta sexta-feira (29) que o distancia de seu objetivo de confiscar as reservas de ouro da Venezuela depositadas no Banco da Inglaterra, após uma decisão que sua equipe jurídica garantiu que ele quer recorrer.



A juíza Sara Cockerill, da divisão comercial do Tribunal Superior de Londres, decidiu a favor do líder da oposição Juan Guaidó, que é reconhecido pelo Reino Unido como presidente interino da Venezuela.