PIB da Itália cresceu 1% no segundo trimestre do ano

A Itália registrou um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1% no segundo trimestre do ano face ao anterior, num contexto econômico abalado pelo aumento dos preços, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).



O crescimento acelerou significativamente em relação ao primeiro trimestre, que registrou um crescimento do PIB limitado a 0,1%. O crescimento para todo o ano havia sido calculado pelo Istat em 3,4%.



O aumento do PIB no segundo trimestre supera as expectativas do Banco da Itália, que em meados de julho projetava um crescimento em torno de 0,5%, "apesar do aumento dos custos de energia".



O crescimento foi impulsionado pelo bom desempenho da indústria e serviços, enquanto a agricultura registrou queda na produção, explicou o Istat em nota à imprensa.



Comparado ao segundo trimestre de 2021, o aumento do PIB é de 4,6%.



Apesar do impacto da guerra na Ucrânia na economia, o Banco da Itália elevou sua previsão de crescimento para 2022 em meados de julho, agora esperando que o PIB aumente 3,2%, ante 2,6% anteriormente.