Após queixas de usuários, Instagram deixará de tentar se parecer com TikTok

O Instagram deixará de lançar recursos rejeitados pelos usuários por alegações de que a rede social quer se parecer muito com o TikTok, de acordo com um relatório do boletim tecnológico Platformer.



As irmãs celebridades digitais Kim e Kylie Kardashian foram algumas das usuárias mais ativas postando mensagens esta semana pedindo à empresa para "fazer o Instagram ser o Instagram novamente" e parar de tentar se parecer com o TikTok.



A frase nasceu na plataforma de petição change.org, que na noite de quinta-feira havia recebido mais de 229.000 assinaturas apoiando a iniciativa.



"Vamos voltar às nossas raízes no Instagram e lembrar que a intenção por trás do Instagram era compartilhar fotos, pelo amor de Deus", dizia a petição.



O CEO do Instagram, Adam Mosseri, respondeu à controvérsia no início desta semana com um vídeo no Twitter dizendo que os recursos eram um trabalho em andamento e estavam sendo testados com um pequeno número de usuários.



As mudanças incluem a reprodução de vídeos curtos em tela cheia, como o TikTok, e a recomendação de postagens de estranhos.



"Estou feliz por termos arriscado", disse Mosseri em entrevista à Casey Newton, do Platformer. "Mas definitivamente precisamos dar um grande passo para trás e nos reunir ", acrescentou.



"Se não falharmos de vez em quando, não estamos pensando inteligente ou grande o suficiente", disse ele.



Mosseri argumentou que a mudança para mais presença de vídeo aconteceria mesmo que o serviço não mudasse nada, já que os usuários que compartilham e pesquisam vídeos estão aumentando.



"Se você der uma olhada no que as pessoas estão compartilhando no Instagram, verá que há cada vez mais uma mudança para o vídeo ao longo do tempo", explicou ele.



O diretor da Meta, Mark Zuckerberg, endossou essa posição durante uma teleconferência na quarta-feira, reforçando que as pessoas estão assistindo a vídeos online cada vez mais. Meta e Google estão entre as empresas que enfrentam crescente concorrência do TikTok pela atenção das pessoas e lançaram suas próprias versões de formatos de compartilhamento de vídeos curtos.