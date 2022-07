Rússia acusa Ucrânia de bombardear acampamento de prisioneiros ucranianos, deixando 40 mortos

O Exército russo acusou nesta sexta-feira (29) as tropas de Kiev de bombardear durante a noite uma prisão no Donbass, a área do leste da Ucrânia parcialmente controlada por separatistas pró-russos, matando 40 prisioneiros de guerra ucranianos.



O Ministério da Defesa russo disse em nota que os disparos de um sistema de artilharia Himars, entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos, atingiram uma prisão na região de Donetsk, onde soldados ucranianos estavam presos.



Segundo o ministério, a prisão fica perto da cidade de Olenivka (chamada Elenovka em russo) a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Donetsk, capital de uma das regiões separatistas de mesmo nome.



"Esta provocação ultrajante visa assustar os soldados ucranianos e dissuadi-los de se render", disse o ministério.



A televisão pública russa transmitiu imagens de quartéis incendiados, sem mostrar nenhuma vítima.



A AFP não conseguiu verificar essas declarações de forma independente.



O ministério especificou que a prisão abrigava, entre outros, membros do batalhão Azov, divisão que ganhou notoriedade por defender a cidade de Mariupol contra o avanço das tropas russas e que Moscou afirma ser uma formação neonazista.



Após semanas de cerco e resistência na siderúrgica Azovstal em Mariupol, cerca de 2.500 combatentes ucranianos se renderam em maio.



As autoridades russas indicaram que seriam presos em Olenivka.