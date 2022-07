Ataque russo em ponto de ônibus ucraniano deixa 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas depois que um bombardeio russo atingiu um ponto de ônibus na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, anunciou o governador regional nesta sexta-feira (29).



"Eles bombardearam (...) próximo a uma parada de transporte público. Doze pessoas estão no chão", disse Vitaly Kim no Telegram.



O governador mencionou inicialmente quatro mortos, mas depois indicou que o saldo era de cinco mortos e sete feridos.



Kim acusou as forças russas de "bombardear a cidade durante o dia, quando todos estão começando suas ocupações".



Pelo menos oito pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas nas últimas 24 horas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, de acordo com relatórios da presidência ucraniana.