Inundações 'devastadoras' deixam ao menos 8 mortos nos EUA

Inundações repentinas causadas por chuvas torrenciais deixaram pelo menos oito mortos no leste de Kentucky e alguns moradores ilhados em telhados e árvores, informou o governador do estado do centro-sul dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (28).



"Esta será a pior enchente da memória recente, devastadora e mortal", disse o governador Andy Beshear à emissora WLEX.



"Vamos acabar com um número de mortos de dois dígitos. No momento, acho que podemos confirmar pelo menos oito, mas o número está aumentando, ao que parece, a cada hora."



Entre as vítimas está uma mulher de 81 anos do condado de Perry.



Beshear disse que as equipes de emergência resgataram com helicópteros "de 20 a 30" pessoas.



Mais cedo, o governador disse que as pessoas estavam se refugiando em cima de telhados e subindo em árvores, esperando para serem resgatadas.



Muitas rodovias pareciam rios, veículos destruídos dominavam a paisagem e a água barrenta chegava aos telhados das casas mais baixas da região dos Apalaches.



Algumas áreas do leste de Kentucky relataram a queda de 20 centímetros de chuva em 24 horas.



O rio North Fork Kentucky na altura de Whitesburg, geralmente com 30 ou 60 centímetros de profundidade, está agora com perto de 6 metros, bem acima do recorde anterior de 4,5 metros.



Beshar disse que um estado de emergência foi declarado em seis condados e três helicópteros da Guarda Nacional foram enviados para resgate.



O Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Kentucky enviou botes para o mesmo propósito.



"Há muita gente que precisa de ajuda", disse o governador. "E fazemos o nosso melhor para chegar a todos."



"Centenas perderão suas casas e é um evento que muitas famílias levarão não meses, mas anos para superar", disse ele.



Beshear disse que cerca de 25.000 casas permanecem sem energia em todo o estado e muitas estão sem serviço de água.



O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a área ainda corre o risco de inundações repentinas e alertou que mais chuvas torrenciais são esperadas.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Joe Biden foi informado da situação.



Jean-Pierre antecipou que Deanne Criswell, chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, viajará para Kentucky na sexta-feira para fazer um relatório para Biden.