Senadores dos EUA defendem diplomacia pragmática na América Latina

Vários senadores dos Estados Unidos advogaram por uma diplomacia mais pragmática na América Latina para combater a influência da China, durante uma audiência de sabatina dos novos embaixadores nomeados para El Salvador, Nicarágua e Uruguai, nesta quinta-feira (28).



Há 25 anos, os Estados Unidos viviam em um mundo unipolar. Hoje, têm como adversário o Partido Comunista Chinês, que "é um rival comercial, tecnológico, geopolítico, diplomático e econômico" e, além disso, "uma ameaça militar para o país" com "um interesse" na América Latina e Caribe, declarou o senador republicano Marco Rubio.



Para o democrata Tim Kaine, Washington deve evitar focar unicamente nos "muitos problemas da região" e prestar atenção nas "histórias de sucesso", como a Aliança para o Desenvolvimento da Democracia, integrada por Panamá, República Dominicana, Costa Rica e Equador.



Já o Uruguai é "um modelo em muitos sentidos", completou. O país "está elaborando um acordo de livre comércio com Turquia e China" e seu presidente, Luis Lacalle Pou, afirmou querer fazer o mesmo com Estados Unidos e Reino Unido, mas que Washington "não olha par ao sul".



"Por que não investir nessas nações?", perguntou. Kaine insistiu que a mensagem deve ser: "Se você estiver fazendo a coisa certa, os Estados Unidos serão seus aliados".



Heide B. Fulton, indicada pelo presidente Joe Biden para ser a embaixadora no Uruguai, propôs "buscar novas ferramentas para fortalecer a relação".



El Salvador, liderado pelo presidente Nayib Bukele, e Nicarágua, governado por Daniel Ortega, cuja releição é considerada fraudulenta por Washington, estão do outro lado da balança diplomática.



Rubio pediu uma relação "pragmática" com El Salvador, sem que isso envolva "aplaudir ou comemorar tudo que as pessoas fazem".



"Parece que seu atual presidente é, neste momento, muito popular. Essa é a realidade", mas houve fatos "que não parecem conduzir para o fortalecimento da democracia", declarou William H. Duncan, embaixador nomeado para El Salvador.



Uma resposta que fez o senador democrata Bob Menendez se exaltar. "Hitler era popular. Putin é popular na Rússia. Isso não significa que, porque uma pessoa é popular em seu país, não tenhamos que pressionar fortemente diante das violações aos direitos humanos e à democracia, concordamos?".



"Concordamos", respondeu Duncan, garantindo que, caso for confirmado no cargo, defenderá "a democracia, os direitos humanos e a luta contra a corrupção e a impunidade".



O senador republicano Rob Portman considerou como relevante o fato de Bukele "tratar a relação com os Estados Unidos de uma forma que indicaria não querer cooperar", no momento em que seu país recebeu mais de US$ 7 bilhões em remessas em 2021 vindas do território americano, onde vivem dois milhões e meio de salvadorenhos.



- Cafta -



A relação com Nicarágua é a mais problemática.



"A Nicarágua está se tornando cada vez mais um Estado pária dentro da região", respondeu o embaixador indicado Hugo F. Rodriguez Jr. a Kaine, que comentou durante a Cúpula das Américas que vários países se queixaram do fato de Cuba e Venezuela não terem sido convidadas para participar do encontro, mas que ninguém mencionou a ausência da Nicarágua.



Rubio abordou outro tema delicado: a possibilidade de expulsar a Nicarágua do tratado de livre comércio com a América Central, o Cafta.



"A Nicarágua é uma nação livre?", e se não for, "qual é o motivo para que tenhamos que continuar dando benefícios comerciais?", questionou.



"Expulsar a Nicarágua do Cafta é uma ferramenta potencialmente muito poderosa e algo que temos que considerar seriamente", comentou o embaixador indicado.



O também republicano Bill Hagerty tocou no assunto mais sensível para toda a classe política americana: a influência da China e, em menor escala, da Rússia no país.



Em 2021, a Nicarágua restabeleceu laços diplomáticos com a China, em detrimento de Taiwan, que Pequim considera como parte de seu território. Também assinou um acordo de cooperação com os chineses e autorizou a presença de tropas russas em seu território.



"Abandonar o reconhecimento" de Taiwan "priva os cidadãos nicaraguenses de um parceiro democrático confiável", respondeu Rodriguez. Em relação à Rússia, "estão claramente seguindo a cartilha russa".



Ortega contra-atacou retirando "o beneplácito" para a entrada do embaixador nomeado, a quem acusa de emitir declarações "intervencionistas e desrespeitosas" contra o país.