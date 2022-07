Os preços do petróleo oscilaram nesta quinta-feira, entre o medo de recessão nos Estados Unidos e a perspectiva de desaceleração dos aumentos de juros do Fed. As interrupções na oferta permaneceram em segundo plano.



O barril do Brent para entrega em setembro subiu 0,48%, para 107,14 dólares, e o do WTI para o mesmo mês caiu 0,86%, para 96,42 dólares.



