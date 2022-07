Convênio distribuirá genéricos de prevenção ao HIV em países de baixa renda

Um acordo permitirá a distribuição de medicamentos genéricos para a prevenção do contágio pelo HIV em países de baixa renda, anunciaram nesta quinta-feira (28) as organizações Unitaid e Medicines Patent Pool.



Por meio desse convênio, a ViiV Healthcare, uma subsidiária do gigante farmacêutico britânico GSK, possibilitará a uma série de fabricantes produzir versões genéricas de seu injetável Cabotegravir LA, uma profilaxia pré-exposição (PrEP) para o HIV.



Hoje, o preço anual desse tratamento - 22 mil dólares nos Estados Unidos, por exemplo - é um obstáculo para sua utilização em muitos países de baixa e média renda.



"O acesso a uma opção eficaz a longo prazo de prevenção ao HIV pode contribuir significativamente para a meta de acabar com essa pandemia até 2030", disse um porta-voz da Unitaid, Herve Verhoosel.



Na quarta-feira, foi divulgado um relatório da Conferência Internacional de Aids que indica que a luta global contra o HIV estagnou devido ao uso de fundos para lidar com a covid-19 e outras crises.



Cerca de 1,5 milhões de pessoas foram infectadas no ano passado, um milhão acima dos objetivos estabelecidos no combate ao vírus.



A Unitaid é uma iniciativa de saúde global que busca democratizar o acesso a medicamentos. Fundada pela Unitaid, a Medicines Patent Pool trabalha para obter autorizações para a produção de medicamentos genéricos nos países mais pobres.



