Um acidente de trânsito ocorrido na noite de quarta-feira em uma rodovia no norte da Nicarágua deixou 16 mortos, incluindo 13 venezuelanos, supostamente migrantes, além de 47 feridos, informou a Polícia Federal nesta quinta-feira(28).



"Dezesseis pessoas morreram, incluindo 5 mulheres e 11 homens. Treze de nacionalidade venezuelana, um nicaraguense e dois ainda não identificados", detalhou a instituição em um comunicado.



O incidente ocorreu na área conhecida como Cucamonga, um cruzamento perigoso localizado no quilômetro 171,5 da Rodovia Panamericana, no departamento norte de Estelí.