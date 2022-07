Inundações no Irã provocam sete mortos e quatro desaparecidos

Pelo menos sete pessoas morreram e quatorze estão desaparecidas nesta quinta-feira (28) em novas inundações que afetaram áreas próximas à capital do Irã, Teerã, segundo fontes oficiais.



Seis pessoas morreram no vilarejo de Emamzadeh Davud, localizado na província de Teerã, informou o Crescente Vermelho Iraniano em um comunicado à imprensa.



De acordo com a mesma fonte, 14 pessoas estão desaparecidas, nove ficaram feridas e mais de 500 precisaram ser evacuadas desta região para "áreas seguras".



As fortes chuvas que atingem a zona desde quarta-feira causaram inundações e deslizamentos de terra, com carros presos na lama, segundo o chefe do Crescente Vermelho, Pirhossein Kolivand, citado pela televisão estatal.



As buscas, às vezes com equipes de resgate andando com grande dificuldade pela lama, para encontrar as pessoas desaparecidas, continuam, disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, que visitou o vilarejo, à televisão estatal.



Um destino turístico, Emamzadeh Davud está localizado em uma região montanhosa cerca de 50 km a oeste da capital iraniana.



Na região de Damavand, ao leste da capital, o cadáver de uma pessoa que morreu nas enchentes foi descoberto por uma equipe da unidade de crise, informou a agência oficial Irna.



Citado pela Irna, Kolivand indicou que 18 províncias iranianas, incluindo as de Sistão-Baluquistão, Fars, Kerman, Hormozgan, Yazd, Isfahan, Khorassan e Mazandaran, são afetadas pelas inundações.



Imagens postadas nas redes sociais mostram um adolescente coberto de lama, agarrado a um poste no meio de uma rua inundada em Emamzadeh Davud.



Uma parede desaba alguns segundos depois perto dele.



O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ordenou que o governador de Teerã tome as medidas necessárias para alertar os moradores sobre os perigos, de acordo com um comunicado oficial.



País amplamente árido, o Irã sofreu com repetidas secas durante a última década, mas também com inundações regulares devido a chuvas torrenciais.



Uma tempestade anterior, com fortes inundações, matou 22 pessoas na semana passada na província de Fars (sul), uma região particularmente propensa a enchentes.



Em 2019, fortes chuvas no sul do Irã mataram mais de 75 pessoas e causaram danos estimados em mais de dois bilhões de dólares.