Jornalista que se opôs ao conflito na Ucrânia é multada na Rússia

A jornalista Marina Ovsiannikova, que ficou conhecida por interromper um programa de notícias na televisão estatal russa com um cartaz contra a ofensiva na Ucrânia, foi multada nesta quinta-feira (28) por denunciar novamente o conflito.



Um tribunal de Moscou a multou em 50.000 rublos (cerca de 800 euros ou dólares) por "desacreditar" as forças armadas russas, disse um jornalista da AFP, uma infração que vem sendo aplicada desde março para reprimir críticas.



A jornalista é acusada de ter dito em 13 de julho, falando com jornalistas em uma audiência do opositor preso Ilya Yashin, que a operação na Ucrânia é um "crime". Quatro dias depois, a repórter de 44 anos foi brevemente detida na região de Moscou.



Ovsiannikova ganhou destaque em março, quando invadiu o noticiário de um canal de televisão pró-Kremlin para o qual trabalhava. Ela segurava uma faixa denunciando a ofensiva na Ucrânia e a "propaganda" da mídia controlada pelo governo. Ela foi então brevemente detida e libertada com uma multa.