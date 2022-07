Reino Unido transmite julgamentos criminais na TV

Câmeras de televisão gravaram pela primeira vez nesta quinta-feira (28) a sentença de prisão perpétua de um homem acusado de assassinato em um tribunal londrino, procedimento que se repetirá para melhorar a "transparência".



"Abrir o tribunal às câmeras para gravar a condenação de alguns dos piores criminosos do país melhorará a transparência e aumentará a confiança no sistema Judiciário", disse o ministro da Justiça, Dominic Raab, no Twitter.



"O público agora poderá ver como a justiça é aplicada, o que os ajudará a entender melhor as decisões complexas que os juízes tomam", acrescentou.



Esta alteração surge na sequência de uma alteração à lei em 2020, cuja implementação foi adiada devido à pandemia de covid-19.



"É algo que as emissoras, incluindo a Sky News, fazem campanha há mais de uma década", disse John Ryley, diretor da Sky News.



O diretor interino da rede BBC News, Jonathan Munro, saudou um "momento-chave para a transparência do sistema Judiciário".



Ben Oliver, de 25 anos, foi condenado nesta quinta-feira pelo Tribunal Criminal de Old Bailey à prisão perpétua por esfaquear seu avô de 74 anos.



Este tribunal está localizado no centro da capital britânica e examina casos de assassinatos e ataques terroristas. Apenas o juiz será gravado para proteger a privacidade das vítimas, testemunhas e jurados.



As imagens serão transmitidas com um atraso de dez segundos para evitar qualquer violação de restrições ou erros.