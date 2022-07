Ministro da Indústria da China é investigado por corrupção

O ministro da Indústria e Tecnologia da Informação na China está sob investigação por corrupção, informou a mídia estatal nesta quinta-feira (28).



A investigação contra Xiao Yaqing vem à tona meses antes do início de um importante congresso do Partido Comunista Chinês (PCC). Durante o congresso, a expectativa é da autorização do terceiro mandato do presidente Xi Jinping à frente do partido.



Desde a chegada no poder de Xi, em 2012, ao menos um milhão e meio de funcionários do PCC foram punidos por corrupção.



A campanha é amplamente elogiada pela opinião pública, mas seus opositores acreditam que seja usada para eliminar adversários políticos internos do campo presidencial.



Xiao é acusado de "violação da disciplina e da lei" e está sob "investigação" pelo órgão disciplinar interno do PCC, segundo a televisão pública CCTV, sem informar mais detalhes.



No começo dos anos 1980, Xiao Yaqing começou a carreira como engenheiro de uma fábria, antes de ascender gradualmente na hierarquia do PCC e dirigir a Autoridade Reguladora do Mercado.



Em julho de 2020, foi nomeado ministro da Indústria e Tecnologia da Informação, uma posição-chave para as ambições chinesas em relação aos veículos elétricos e a implementação da rede 5G no país.