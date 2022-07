Ao menos 5 mortos e 25 feridos após ataque russo no centro da Ucrânia

Um ataque russo nesta quinta-feira (28) causou pelo menos cinco mortes e 25 feridos, incluindo soldados, em Kropivnitskyi, no centro da Ucrânia, anunciou o governador regional.



"Dois hangares foram atingidos... Até agora, 25 pessoas foram levadas a centros médicos para receber ajuda. Cinco pessoas morreram", disse Andriy Raikovitch, chefe da região de Kirovgrad, em um vídeo no Telegram.



Citado pela agência Interfax-Ucrânia, Raikovitch disse que havia 12 soldados entre os feridos e que os bombardeios destruíram "equipamentos aeronáuticos", um avião civil An-26 e aeronaves de treinamento, além de prédios adjacentes.



Kropivnitskyi foi alvo de ataques russos no sábado que deixaram três mortos, incluindo um soldado, e feriram outros nove soldados. Depois, os bombardeios atingiram a infraestrutura ferroviária e um aeródromo militar.



A cidade de Kropivnitskyi tinha cerca de 220.000 pessoas antes da invasão russa e está localizada a cerca de 300 km ao sul de Kiev, capital da Ucrânia.



Autoridades ucranianas relataram nesta quinta-feira ataques de mísseis russos a vários alvos, incluindo uma base militar na região de Kiev, bem como a região de Chernihiv e Kharkiv, a segunda maior cidade do país.