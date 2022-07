PIB dos EUA contrai no segundo trimestre e temores de recessão aumentam

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos voltou a contrair no segundo trimestre, 0,9% na projeção anual, levantando temores de recessão na principal economia do mundo.



No primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,6%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Departamento de Comércio.



A definição comumente aceita de recessão é dois trimestres consecutivos de declínio do PIB, mas muitos economistas, assim como o governo de Joe Biden, dizem que a economia não está necessariamente em recessão porque mostra outros indicadores mais favoráveis.



A contração do PIB reflete a queda nos investimentos das empresas e nas compras de casas pelas famílias, segundo o Departamento do Comércio.



Da mesma forma, o governo federal, os estados e as administrações locais contiveram suas despesas.



O consumo se manteve graças aos gastos no setor de serviços que, no entanto, teve que aumentar seus preços devido à inflação.



A contração no segundo trimestre é de 0,2% em relação ao anterior, assim como ocorreu em outras economias avançadas.