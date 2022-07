Aumento do nível do mar no Reino Unido se acelera

A elevação do nível do mar está se acelerando no Reino Unido, tornando os litorais mais vulneráveis, de acordo com um relatório do Escritório de Meteorologia do Reino Unido divulgado nesta quinta-feira (28), destacando os efeitos contínuos das mudanças climáticas.



Este estudo, baseado na observação do clima e dos eventos meteorológicos de 2021, confirma o impacto do aumento global das temperaturas no clima do Reino Unido, destacando que "as alterações climáticas não são apenas um problema futuro, mas já estão influenciando as condições em que vivemos."



No Reino Unido, as últimas décadas foram mais quentes, úmidas e ensolaradas do que as do século XX. Desde 1900, o nível do mar subiu cerca de 16,5 centímetros no Reino Unido e a taxa de aumento do nível do mar em todo o país dobrou em um século. Uma das razões para o aumento do nível do mar é o derretimento das geleiras dos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártida.



"Nossas medições de longo prazo mostram que nas últimas décadas a taxa de aumento do nível do mar no Reino Unido aumentou", explica Svetlana Jevrejeva, do Centro Oceanográfico Nacional. Esse fenômeno ameaça as áreas litorâneas, ressalta.



À medida que o nível do mar sobe, as tempestades podem causar impactos mais fortes. Devido à sua natureza insular, o Reino Unido está particularmente exposto à erosão costeira. Um relatório recente da Agência do Meio Ambiente do Reino Unido estimou que uma em cada seis pessoas estava em risco de inundação devido à chuva ou à elevação do mar e que um milhão de pessoas seriam diretamente afetadas pela elevação das águas do mar no final do século.