Vários foguetes russos destroem parte de uma base militar perto de Kiev

Vários foguetes destruíram parcialmente uma base militar perto de Kiev, anunciou o Estado-Maior ucraniano, Oleksii Gromov, nesta quinta-feira (28).



"Por volta das 05h00 (23h00 do dia anterior, no horário de Brasília) o inimigo lançou um ataque disparando seis mísseis de cruzeiro Kalibr contra uma unidade militar em Lioutij, região de Kiev", disse Gromov à imprensa.



Um edifício da base foi destruído e outros dois danificados, enquanto um dos seis mísseis foi derrubado pela defesa aérea ucraniana. Os foguetes foram lançados da Crimeia, península anexada em 2014 por Moscou.



Mais disparos múltiplos de lançadores de foguetes atingiram a região de Cherniguiv, no norte da Ucrânia, disparados da vizinha Belarus, aliada de Moscou, acrescentou Gromov, citando várias "baixas" nas forças armadas ucranianas.



As forças russas continuam avançando perto de Siversk e Bakhmut, no Donbass, região industrial que Moscou quer conquistar. A situação é "difícil, mas totalmente sob controle", disse Gromov.



Na região ocupada de Kherson, no sul do país, onde as tropas ucranianas realizam uma contraofensiva, três cidades foram recuperadas das mãos russas nas últimas duas semanas, acrescentou.



Nesta quinta-feira, outras autoridades ucranianas relataram bombardeios russos em várias áreas.



"É uma manhã agitada. Mais uma vez, temos o terror dos mísseis", disse o presidente ucraniano Volodimir Zelensky no Telegram, garantindo que Kiev "não desistirá e não abaixará os braços".



Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um ataque na região de Dnipropetrovsk, anunciou o governador Valentin Reznichenko, também no Telegram. Da mesma forma, o principal líder da região de Mykolaiv, no sul do país, relatou um bombardeio "maciço" com mísseis que destruiu uma escola e feriu pelo menos um cidadão.



O prefeito de Kharkiv, segunda cidade do país no nordeste, mencionou dois ataques com mísseis S-300 que causaram incêndios.