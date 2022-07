Os preços do petróleo foram impulsionados por um declínio mais forte do que o previsto das reservas comerciais americanas de petróleo bruto.



O barril do Brent para entrega em setembro subiu 2,12%, para 106,62 dólares, e o do WTI para o mesmo mês, 2,40%, para 97,26 dólares.



A redução das reservas é explicada pelo aumento das exportações e queda das importações. "As exportações atingiram um nível recorde", assinalou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



GAZPROM