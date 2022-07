Wall Street fechou em forte alta nesta quarta-feira, saudando a determinação do Federal Reserve (Fed) de aumentar os juros para conter a inflação.



O Dow Jones subiu 1,37%, a 32.197,59 pontos; o Nasdaq, 4,06%, a 12.032,42 unidades; e o S&P; 500, 2,62%, a 4.023,61 pontos.



"Não houve surpresas, o Fed permaneceu agressivo" em relação aos juros, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital. Já Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, destacou que o mercado "considera uma política monetária menos agressiva" entre o terceiro e o quarto trimestres.



