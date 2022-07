Manifestantes entram brevemente na zona ultrassegura de Bagdá

Partidários do líder xiita Moqtada Sadr entraram brevemente, nesta quarta-feira (27), na chamada Zona Verde, a mais protegida de Bagdá, para protestar contra a candidatura da coalizão de oposição ao cargo de primeiro-ministro. O local abriga o Parlammento e embaixadas.



Quase duas horas após entrarem no Parlamento, as centenas de manifestantes começaram a se retirar seguindo instruções dadas pelo Twitter por Sadr, uma figura importante na cena política xiita.



Os manifestantes se opõem à candidatura a primeiro-ministro de Mohamed Chia Al Sudani, de 52 anos. Ele é candidato de uma aliança de facções xiitas pró-iranianas que inclui o partido do ex-primeiro-ministro Nuri Al Maliki e ex-paramilitares do Hashd Al-Shaabi.



O Iraque é um país multiconfessional no qual as mesmas figuras dominam a vida pública desde 2003, quando caiu o presidente Sadam Hussein.



A estagnação política é total no Iraque dez meses depois das eleições legislativas de outubro de 2021. Como outras vezes, as negociações para formar um governo e nomear um primeiro-ministro estão se prolongando.



O primeiro-ministro, Mustafá Al-Kazimi, pediu aos manifestantes que "se retirem imediatamente" e advertiu em nota que as forças de segurança "garantirão a proteção das instituições do Estado e das missões estrangeiras, e impedirão qualquer violação da segurança e da ordem".



Um jornalista da AFP na Zona Verde viu manifestantes carregando um deles nos braços, levemente ferido após o lançamento de gás lacrimogêneo.