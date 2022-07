Belarus é 1º país europeu a aprovar vacina anticovid cubana

Belarus se tornou, nesta quarta-feira (27), o primeiro país europeu a aprovar o uso emergencial da Soberana Plus, uma das três vacinas anticovid-19 desenvolvidas por Cuba - anunciou o Instituto Finlay de Vacinas de Havana, que produz do imunizante.



"Excelentes notícias: (...) o Centro de Perícia e Testes do Ministério da Saúde de Belarus aprovou hoje (quarta-feira) o uso da Soberana Plus", tuitou o instituto, que também fabrica a vacina Soberana 02.



Com isso, completou a instituição, Belarus se tornou, assim, "o primeiro país da Europa a registrar a vacina cubana contra a covid-19".



A Soberana Plus é aplicada em dose única e se destina, especialmente, a adultos convalescentes do vírus. Também é usada como uma terceira dose de reforço depois da aplicação de duas injeções da Soberana 02.



Além desses dois imunizantes, a agência reguladora de Cuba autorizou, até o momento, o uso emergencial da vacina anticovid Abdala, produzida pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB) de Havana.



Os cientistas cubanos avançam nos testes finais de outros dois candidatos a imunizante: Soberana 01 e Mambisa. Esta última é a única a ser ministrada por spray nasal.



Adquiridas por vários países como Venezuela, Nicarágua, Irã e Vietnã, as vacinas cubanas se baseiam em uma proteína recombinante, a mesma técnica usada pela norte-americana Novavax e pela francesa Sanofi.



Segundo cientistas cubanos, elas têm uma eficácia superior a 90% para prevenir a doença com sintomas.



Sob embargo dos Estados Unidos desde 1962, Cuba começou a desenvolver suas próprias vacinas na década de 1980 e descobriu a primeira contra a meningite B.



Hoje, quase 80% das vacinas incluídas em seu programa de imunização são fabricadas na ilha.



Até esta quarta-feira, Cuba aplicou suas vacinas anticovid em 90,01% de seus 11,2 milhões de habitantes, conseguindo controlar a pandemia e o número de mortes no território.



Dos 1.107.708 cubanos infectados, 8.529 morreram até o momento. Nas últimas 24 horas, 98 novos casos foram registrados.



