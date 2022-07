Confrontos na Síria deixam 17 mortos em 48h

Pelo menos 17 homens armados morreram em dois dias de confrontos entre facções a favor e contra o regime na província de maioria drusa de Suleida, no sul da Síria - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta quarta-feira (27).



Dez combatentes pró-regime e sete da oposição foram mortos em combates que eclodiram na terça-feira em duas localidades dessa província, disse o OSDH, acrescentando que mais de 40 pessoas, incluindo civis, ficaram feridas.



As tensões aumentaram desde segunda-feira, após o sequestro de duas pessoas próximas a grupos locais de oposição.



O governo sírio está presente na província de Suleida por meio de instituições oficiais e centros de segurança, enquanto o Exército se encontra instalado nos arredores da província.



Sequestros e assassinatos ocorrem com bastante regularidade na região, principalmente por parte de grupos criminosos locais.



O contrabando, especialmente de drogas e armas, também está crescendo em direção à fronteira com a Jordânia.