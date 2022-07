Partidário do líder xiita Moqtada Sadr entraram na chamada Zona Verde de Bagdá, nesta quarta-feira (27), para protestar contra a candidatura do lado oposto ao cargo de primeiro-ministro.



Uma vez dentro da Zona Verde, os manifestantes tentaram avançar em direção ao Parlamento, mas a polícia disparou gás lacrimogêneo para contê-los, disse uma fonte de segurança à AFP.



Um jornalista da AFP no local viu como os manifestantes carregavam um deles nos braços, levemente ferido após o lançamento de gás lacrimogêneo.