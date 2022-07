Polêmica na Itália por padre que usou colchão inflável como altar para missa

Um padre católico gerou polêmica na Itália por ter celebrado uma missa, no último domingo, dentro mar, sem camisa e usando um colchão inflável como altar.



Em um comunicado de imprensa publicado em seu site, a arquidiocese de Crotone, no sul da Itália, onde foi celebrada a missa, condenou o padre.



"A celebração eucarística tem uma linguagem particular, é feita com gestos e símbolos que é justo respeitar e valorizar. Não devem ser renunciados com tanta superficialidade", escreveu.



"É necessário manter esse mínimo de decoro e atenção aos símbolos", insistiu.



Devido à onda de calor que atinge a península e à falta de sombra, Dom Mattia Bernasconi decidiu celebrar a missa nas águas do Mediterrâneo. A celebração religiosa concluía as atividades de um acampamento de jovens voluntários da associação anti-máfia Libera, que administra terras confiscadas da máfia.



O evento inusitado foi filmado e transmitido por diversos meios de comunicação.



Nas imagens é possível ver o padre, sem camisa, diante de seu altar improvisado e de um grupo de pessoas em trajes de banho.



Na quarta-feira, Dom Mattia divulgou uma carta enviada à arquidiocese, na qual explica que não queria banalizar a Eucaristia ou manipulá-la para enviar algum tipo de mensagem.



"Foi simplesmente uma missa que concluiu uma semana de trabalho com os jovens que participaram do acampamento", escreveu.



"Os símbolos são fortes, é verdade, e são eloquentes (...) Houve uma certa ingenuidade em não lhes dar o devido peso", admitiu.



"Peço humildes desculpas do fundo do meu coração pela confusão causada pelas imagens divulgadas na imprensa", acrescentou.



A promotoria de Crotone abriu uma investigação por "ofensa a uma instituição religiosa".



Por sua parte, um deputado manifestou sua solidariedade ao padre e agradeceu "que leve os valores cristãos até as praias".