Líder separatista de Donetsk deseja que Rússia conquiste a maior parte da Ucrânia

O líder dos separatistas pró-russos da região ucraniana de Donetsk pediu nesta quarta-feira (27) à Rússia que conquiste grande parte do país, incluindo a capital Kiev, assim como outras cidades que considera russas.



"Chegou a hora de libertar as cidades russas, fundadas por russos: Kiev, Chernihiv, Poltava, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lutsk", escreveu Denis Pushilin no Telegram, coincidindo com o aniversáio da libertação pelas tropas soviéticas da cidade de Brest (Belarus), ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.



As cidades citadas por Pushilin são distribuídas por quase toda a geografia ucraniana.



A Rússia lançou sua ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro com o pretexto de proteger a população que fala russo no leste do país, ameaçada por um suposto genocídio planejado por Kiev.



Apesar de ter fracassado em sua tentativa de tomar Kiev, a Rússia conquistou, após duros combates, boa parte do sul e do leste da Ucrânia.



O presidente russo Vladimir Putin negou diversas vezes a existência de uma nação ucraniana e considera que este território foi artificialmente separado da Rússia.



Embora Putin afirme que não quer ocupar a Ucrânia, as autoridades colocadas no comando das regiões invadidas preparam abertamente a anexação à Rússia.