Ucrânia ataca ponte estratégica da cidade ocupada de Kherson

As forças ucranianas destruíram parcialmente uma ponte estratégica em Kherson, uma cidade ocupada pela Rússia no sul do território, disseram autoridades da ocupação nesta quarta-feira (27).



A ponte Antonovski, nos subúrbios de Kherson, é fundamental porque é a única que liga a cidade à margem sul do rio Dnieper e ao resto da região de Kherson.



"Aqueles que atacaram a ponte tornaram a vida um pouco mais difícil para a população", disse Kirill Stremousov, representante das autoridades de ocupação russas, à mídia russa, minimizando o impacto do fechamento da estrada.



"Não terá qualquer influência no resultado da luta", acrescentou, sem dar detalhes sobre a extensão dos danos. Segundo ele, "tudo está planejado" e o exército russo vai instalar pontes militares para poder atravessar o rio.



Kherson, capital da região de mesmo nome, está localizada a poucos quilômetros do front, onde as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva visando recuperar os territórios perdidos nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia.



"Os ocupantes terão que aprender a nadar para cruzar o Dnieper. Ou deixar Kherson quando ainda puderem fazê-lo", escreveu Mikhailo Podoliak, assessor da Presidência ucraniana, no Twitter.



Natalia Goumeniouk, porta-voz do comando sul das forças armadas ucranianas, também confirmou à mídia ucraniana que a ponte foi bombardeada. A artilharia é "destinada a desmoralizar as tropas" do inimigo, afirmou.



A contraofensiva ucraniana na região já conseguiu recuperar terreno nas últimas semanas e se aproximou do front de Kherson. A região é estratégica, pois faz fronteira com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.



Ao ocupar Kherson, a Rússia conseguiu conectar os dois territórios. As autoridades de ocupação planejam organizar um referendo para anexar Kherson e a região vizinha de Zaporizhzhia.