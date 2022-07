China alerta que os EUA terão que arcar com 'todas as consequências' se Pelosi visitar Taiwan

A China expressou nesta quarta-feira (27) uma forte oposição a uma possível visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, alertando que Washington deve arcar com "todas as consequências" se ocorrer.



"Se os Estados Unidos persistirem" com esta visita, terão que "assumir todas as consequências", disse à imprensa um porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian.



A China considera a ilha de Taiwan como parte de seu território e se opõe a qualquer contato entre Taipei e outros países. Uma possível visita de Pelosi - que ainda não foi confirmada - alarmou o governo do presidente Joe Biden, que teme que a viagem possa cruzar os limites no momento em que seu homólogo Xi Jinping se prepara para consolidar sua liderança em uma reunião do partido no próximos meses.



Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não reconhecem oficialmente Taiwan. No entanto, Washington apoia amplamente a ilha e muitas vezes elogia seu status "democrático".



Os Estados Unidos também são o maior fornecedor de armas de Taipei. Vendo isso como uma violação de sua soberania, a China aumentou a pressão contra Taiwan nos últimos anos, inclusive por meio de incursões na zona de defesa aérea da ilha.