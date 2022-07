México recupera 2.522 peças pré-hispânicas em posse de família espanhola

O governo mexicano informou nesta terça-feira (26) que recuperou 2.522 peças pré-hispânicas que estavam em posse de uma família espanhola de Barcelona, no âmbito de uma campanha para resgatar o patrimônio histórico retirado ilegalmente do país.



Esses objetos, dos quais 1.371 estão relativamente íntegros e os demais em fragmentos, já estão sob os cuidados do Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) e serão exibidos a partir desta terça-feira no Museu do Templo Mayor, no centro da capital mexicana.



"Esta é a mais importante recuperação de peças arqueológicas feitas por iniciativa dos proprietários, que apenas pediram para manter o nome da família em segredo", disse o chanceler Marcelo Ebrard.Entre os objetos recuperados que chegaram de Barcelona se destacam desenhos talhados em pedra, pontas de flecha, vasos e pratos.



"No momento em que recebemos essas caixas com o material arqueológico e começamos a ver de que tipo de objetos se tratava, ficamos muito emocionados, porque há peças muito importantes, muito interessantes", comentou a diretora do museu Templo Mayor, Patrícia Ledesma.



Segundo Ebrard, o atual governo conseguiu recuperar 8.970 peças desde que assumiu o poder em 2018. A maioria estava na Europa e algumas, as mais importantes, seriam leiloadas.



"O patrimônio arqueológico e cultural do México no exterior está sendo recuperado [...] milhares de peças arqueológicas que foram roubadas", afirmou o presidente Andrés Manuel López Obrador na mesma coletiva de imprensa.



Ebrard explicou que as casas de leilão e os governos de outros países normalmente pedem ao México que exponha suas peças. Em alguns casos, afirmou, o governo exige aos vendedores que comprovem "a legalidade da origem" dos objetos.



Alguns foram recuperados em operações policiais como na Itália, em 2021, e na Bélgica, em março deste ano, onde um leilão foi interrompido a pedido do governo mexicano. Há também objetos devolvidos voluntariamente por museus e proprietários.