Wall Street fechou em forte baixa nesta terça-feira, em meio a preocupações com a queda da confiança do consumidor na economia, antes de o Federal Reserve (Fed) voltar a subir os juros.



O Dow Jones perdeu 0,72%; o Nasdaq, 1,87%; e o S&P; 500, 1,16%.



O comitê monetário do Fed iniciou hoje sua reunião periódica de política monetária, da qual se espera a quarta alta consecutiva dos juros, ante uma inflação que não cede.