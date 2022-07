Bombeiros contêm parcialmente incêndio florestal na Califórnia

Os bombeiros conseguiram, nesta terça-feira (26), frear parcialmente o grande incêndio florestal que arrasa a Califórnia desde a última sexta, graças a uma leve melhora das condições climáticas.



O fogo começou no condado de Mariposa, aos pés da cordilheira Sierra Nevada, e agora ameaça o Parque Nacional de Yosemite.



Até agora, o incêndio Oak é o maior da temporada neste estado da costa oeste dos Estados Unidos. A onda de calor e a seca favoreceram sua propagação.



As chamas, que atingem vários metros de altura, já arrasaram mais de 7.000 hectares e 41 estruturas desde a sexta-feira, o que forçou a retirada de milhares de moradores da região.



Quase 3.000 bombeiros trabalham na extinção dos focos e conseguiram conter mais de um quarto do incêndio. Além de caminhões e estruturas em terra, mais de 20 helicópteros contribuem no combate às chamas pelo ar.



As equipes mobilizadas na região esperam que as chamas alcancem áreas menos propensas à combustão, pois outros incêndios já reduziram a cinzas os galhos e folhas que, muitas vezes, servem de combustível para o fogo.



"Se alcançar a cicatriz do incêndio Fergunson, o fogo se reduzirá um pouco porque há menos combustível ali", disse à AFP Jonathan Pierce, porta-voz do incêndio Oak.



Os bombeiros trabalham em um terreno escarpado com condições topográficas complexas e durante vários dias sob altas temperaturas e seca.



Na noite de ontem, os níveis de seca diminuíram um pouco com a entrada de umidade das monções, informaram as autoridades.



Classificado de "megaincêndio", as chamas do Oak são uma das consequências de uma onda de calor que abrange várias partes dos Estados Unidos desde a sexta-feira.



O impacto do aquecimento global é visível também em estados centrais do país como Kansas, Oklahoma e Missouri, que registraram temperaturas próximas dos 40°C.



A temporada de fogo começou cedo na Califórnia com o incêndio Washburn, também nas imediações do Parque Nacional de Yosemite, que ameaçou as colossais sequoias milenares e destruiu quase 2.000 hectares de floresta.