O conglomerado sul-coreano SK (químico, indústria, telecomunicações, finanças, construção, hotelaria) anunciará US$ 22 bilhões em investimentos nos Estados Unidos antes de uma reunião de seu CEO com o presidente americano, Joe Biden - informou a Casa Branca nesta terça-feira (26).



"Antes da reunião virtual com Biden e sua equipe, o conglomerado sul-coreano SK Group anunciará US$ 22 bilhões em novos investimentos na indústria manufatureira americana", disse um porta-voz da Casa Branca.



De acordo com o Departamento de Comércio americano, os investimentos estrangeiros no país atingiram quase US$ 334 bilhões em 2021. É seu nível mais alto desde 2016.



A indústria manufatureira absorveu a maior parte desse volume, com US$ 121 bilhões.