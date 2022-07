GM reduz lucro afetada por problemas logísticos, mas mantém previsões para 2022

A fabricante americana General Motors (GM) registrou uma forte queda em seu lucro líquido no segundo trimestre, por problemas de abastecimento que afetaram sua produção de automóveis, mas a empresa manteve suas previsões para o conjunto de 2022.



A GM continua registrando uma forte demanda de veículos e pode aumentar seus preços. Apenas nos Estados Unidos, a multinacional automotiva vendeu seus veículos US$ 6.600 acima dos preços médios do ano passado no mesmo trimestre.



Seu faturamento nesse período aumentou 5%, até US$ 35,8 bilhões, embora tenha entregue menos unidades.



Como também acontece para seus concorrentes, o problema continua sendo o fornecimento de semicondutores para veículos com cada vez mais componentes eletrônicos incorporados.



Enquanto isso, no segundo trimestre, o lucro líquido da GM caiu 40%, a US$ 1,7 bilhão.



Por ação, a medida preferida de Wall Street, o lucro é de US$ 1,14 contra US$ 1,30 esperado pelos analistas financeiros.



Para o ano, a GM espera um lucro líquido de US$ 9,6 bilhões a US$ 11,2 bilhões.



