A confiança do consumidor na economia dos Estados Unidos voltou a cair em julho pelo terceiro mês consecutivo por temores persistentes de recessão - de acordo com o índice do Conference Board divulgado nesta terça-feira (26).



O índice está em 95,7 pontos, 2,7 unidades abaixo de junho, mês que teve seus dados revisados para baixo, a 98,4, contra 98,7 inicialmente anunciados.