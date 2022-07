Últimas previsões econômicas do FMI

Seguem abaixo as principais previsões econômicas divulgadas nesta terça-feira (26), pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2022 e 2023, detalhadas por países.



Os números entre parênteses representam as revisões em pontos percentuais em relação às estimativas anteriores, que remontam ao mês de abril.



Crescimento do PIB



2022 2023



Mundo3,2% (-0,4)2,9% (-0,7)



Países desenvolvidos2,5% (-0,8)1,4% (-1,0)



Estados Unidos2,3% (-1,4)1,0% (-1,3)



Zona euro2,6% (-0,2)1,2% (-1,1)



Alemanha1,2% (-0,9)0,8% (-1,9)



França2,3% (-0,6)1,0% (-0,4)



Itália3,0% (+0,7)0,7% (-1,0)



Espanha4.0% (-0,8)2,0% (-1,3)



Japão1,7% (-0,7)1,7% (-0,6)



Reino Unido3,2% (-0,5)0,5% (-0,7)



Canadá3,4% (-0,5)1,8% (-1,0)



Países em desenvolvimento e economias emergentes3,6% (-0,2)3,9% (-0,5)



China3,3% (-1,1)4,6% (-0,5)



Índia7,4% (-0,8)6,1% (-0,8)



Europa emergente e em desenvolvimento-1,4% (+1,5)0,9% (-0,4)



Rússia-6,0% (+2,5)-3,5% (-1,2)



América Latina e Caribe3,0% (+0,5)2,0% (-0,5)



Brasil1,7% (+0,9)1,1% (-0,3)



México2,4% (+0,4)1,2% (-1,3)



Oriente Médio, Norte da África, Paquistão e Afeganistão4,8% (+0,2)3,5% (-0,2)



África Subsaariana3,8% (=)4,0% (=)



Nigéria3,4% (=)3,2% (+0,1)



África do Sul2,3% (+0,4)1,4% (=)



Inflação (alta dos preços ao consumo)



20222023



Mundo8,3% (+0,9)5,7% (+0,9)



Países desenvolvidos6,6% (+0,9)3,3% (+0,8)



Países em desenvolvimento e economias emergentes (sem Venezuela)9,5% (+0,8)7,3% (+0,8)