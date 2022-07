Presidente da Turquia se reunirá com Putin em 5 de agosto

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se encontrará com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no balneário russo de Sochi, no Mar Negro, em 5 de agosto, anunciou a Presidência turca nesta terça-feira (26).



Os dois líderes se encontraram pela última vez em 19 de julho em Teerã, três dias antes da assinatura de um acordo entre Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas para permitir a retomada do comércio de cereais ucranianos pelo Mar Negro, bloqueado desde o início da invasão russa na Ucrânia.



O centro de coordenação será inaugurado oficialmente na quarta-feira em Istambul.



Esta reunião surpresa nas margens do Mar Negro também ocorre quando o presidente turco ameaça desde maio lançar uma ofensiva no nordeste da Síria, para estabelecer uma zona de segurança de 30 km em sua fronteira e afastar os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e seus aliados.



O Partido dos Trabalhadores do Curdistão é considerado uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.



Em Teerã, Erdogan estava determinado a realizar essa ofensiva apesar da reiterada oposição do presidente Putin e de seu homólogo iraniano Ebrahim Raissi, que apoiam as milícias auxiliares na região.



Os três chefes de Estado, no entanto, assinaram uma declaração conjunta, apoiando implicitamente a Turquia, na qual "todas as iniciativas ilegítimas de autodeterminação" são rejeitadas.



Eles também expressaram "sua disposição de se opor às ambições separatistas que poderiam minar a soberania e a integridade da Síria" e ameaçar a segurança dos países vizinhos com "ataques transfronteiriços e infiltrações".