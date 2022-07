Espanha reduz previsão de crescimento para 2023, a 2,7%

O governo espanhol reduziu, nesta terça-feira (26), sua previsão de crescimento para 2023, para 2,7%, em vez dos 3,5% anteriormente previstos, sobretudo, devido ao impacto na economia da guerra na Ucrânia.



O governo "revisa ligeiramente para baixo, em 8 décimos, a previsão de crescimento para 2023, para 2,7%", anunciou a ministra da Economia, Nadia Calviño, em entrevista coletiva.



A previsão para este ano se mantém em 4,3%, disse Calviño.



Em um primeiro momento, o governo do socialista Pedro Sánchez esperava um crescimento de 6% este ano, mas teve de reduzir fortemente esse objetivo no final de abril pela guerra na Ucrânia.



"A guerra está tendo importantes efeitos econômicos e sociais em nível global" e, por isso, "todos os organismos econômicos, os governos, estão revisando para baixo suas previsões de crescimento", admitiu Calviño.



As previsões do governo continuam sendo mais otimistas do que as da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estima um crescimento de 4,1% para este ano, e de 2,2%, para 2023, e da Comissão Europeia, que espera 4% em 2022, e 2,1%, no próximo ano.



O país, que cresceu 5,1% no ano passado, não deve retornar ao nível de atividade pré-pandemia antes do terceiro trimestre de 2023, segundo o Banco da Espanha.