A Rússia deixará de operar na Estação Espacial Internacional (ISS) "após 2024", anunciou nesta terça-feira (26) o chefe da agência russa Roscosmos, Yuri Borissov.



"Nós certamente cumpriremos todas as nossas obrigações para com nossos parceiros" da ISS, declarou Borissov, durante uma reunião televisionada com o presidente russo, Vladimir Putin.



"Mas foi tomada a decisão de deixar esta estação depois de 2024", disse ele.