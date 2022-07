Novo incêndio florestal em Marrocos deixa um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e uma ficou ferida na segunda-feira (25) em um incêndio florestal na província de Tanouate, norte do Marrocos, onde os incêndios foram reativados após vários dias de calmaria, informaram as autoridades locais.



Os afetados foram voluntários que participavam da extinção de um incêndio em uma floresta nesta província perto de Fez e Meknes, disseram fontes locais à AFP.



O ferido foi hospitalizado e sua vida não corre perigo.



Os serviços de combate a incêndios tentavam controlar o fogo na noite de segunda-feira, depois de garantir a segurança dos moradores, acrescentaram as autoridades. Cerca de 33 hectares de floresta foram destruídos na região.



Vários focos de incêndios de diferentes magnitudes foram retomados nas últimas horas no norte de Marrocos, especialmente na província de Larache, que foi recentemente devastada por incêndios que deixaram um morto.



Mais de 10.500 hectares, principalmente de maciços florestais, foram devastados pelas chamas entre 13 e 18 de julho em seis províncias do norte de Marrocos.



Para Said Chakri, ambientalista marroquino, esses incêndios se devem em grande parte a causas humanas, embora "a realidade das mudanças climáticas" também tenha contribuído.



Marrocos tem enfrentado temperaturas escaldantes nas últimas semanas em um contexto de seca extraordinária e estresse hídrico.