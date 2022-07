Enorme incêndio florestal avança na Califórnia

Mais de 2.500 bombeiros combatiam um incêndio florestal selvagem perto do Parque Nacional Yosemite, no estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, enquanto milhares de moradores da área eram evacuados às pressas.



O fogo começou na sexta-feira e se propagou com "uma velocidade sem precedentes", disse Jon Heggie, chefe de um dos batalhões de bombeiros da Califórnia, em entrevista à CNN.



O "Oak Fire" começou no condado de Mariposa, aos pés da cordilheira Sierra Nevada, e já devastou quase 7.000 hectares, arrasando cerca de dez propriedades e colocando outras milhares em risco, segundo as autoridades. É o maior incêndio da temporada no estado.



"O que estamos vendo é característico do que temos visto em outros incêndios na Califórnia nos últimos dois anos", observou Heggie, que apontou que o fogo "avança tão rápido que a janela para evacuar as pessoas é limitada (...), às vezes elas precisam sair só com a roupa do corpo".



A Cruz Vermelha disponibilizou alimentação e atenção médica em um abrigo instalado em uma escola local, que já recebeu alguns residentes e seus animais de estimação.



De acordo com as autoridades, os bombeiros trabalham sob condições de intenso calor e seca, em um terreno íngreme, o que complica a operação. Haviam conseguido conter apenas 10% do incêndio até esta segunda.



Foram empregados 17 helicópteros para combater as chamas, enquanto o pessoal em terra organizava a evacuação de dezenas de comunidades de Mariposa, onde foi declarado estado de emergência pelo governo da Califórnia.



Esse estado, assim como toda a costa oeste dos EUA, passa por uma forte seca que desidrata a região há mais de uma década, acentuada em parte pelas mudanças climáticas derivadas da atividade humana e a queima indiscriminada de combustíveis fósseis.



A região está vivendo com mais frequências climas extremos, com temporadas de incêndios mais longas e vorazes, além da dramática diminuição de seus reservatórios de água.