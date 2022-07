Terremoto na fronteira do Equador com Colômbia deixa um ferido e danos em casas

Um terremoto de magnitude 5,2 registrado nesta segunda-feira na fronteira andina do Equador com a Colômbia deixou pelo menos um ferido e danificou 30 casas em três cidades, informaram autoridades locais.



O Sistema de Segurança ECU911 informou que "1 pessoa (foi) ferida pela queda de um muro" devido ao tremor, produzido perto da cidade de San Gabriel (120 km ao norte de Quito).



"Até agora, não foram reportas pessoas desaparecidas ou mortas", acrescentou em um relatório à imprensa.



A agência estatal disse que o terremoto causou danos a cerca de 30 casas nas cidades de Montúfar, Espejo e Tulcán, esta última capital da província de Carchi (fronteira com o departamento colombiano de Nariño).



As equipes de resgate "estão no local avaliando os danos", disse no Twitter o diretor do Serviço de Riscos (Defesa Civil), Cristian Torres.



O epicentro do terremoto de magnitude 5,2 foi registrado a 13 km de San Gabriel e 2 km de profundidade, segundo o Instituto Geofísico de Quito.



O Equador está localizado sobre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, o que gera tremores constantes.



Um terremoto de magnitude 7,8 sacudiu as províncias costeiras de Manabí e Esmeraldas (também na fronteira com a Colômbia) em 2016, deixando 673 mortos e cerca de 6.300 feridos.



