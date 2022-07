Bombeiros gregos lutam para salvar parque natural do fogo

Bombeiros gregos lutavam, nesta segunda-feira (25), contra um violento incêndio que ameaça o Parque Nacional de Dadia, um "ecossistema excepcional" conhecido por sua população de abutres, no momento em que o país atravessa uma dura onda de calor.



Desde sábado (23), a Grécia sofre uma onda de calor que, segundo as previsões, vai durar dez dias, com temperaturas de até 42°C em algumas áreas.



Agora, há incêndios ativos no norte, no leste e no sul do país, inclusive na ilha turística de Lesbos.



De acordo com os cientistas, a mudança climática induzida pela ação do homem está amplificando as condições meteorológicas extremas, como ondas de calor, secas e inundações. Esses fenômenos se tornarão cada vez mais frequentes e intensos.



Nesta segunda-feira, mais de 300 bombeiros, dois aviões-tanque e quatro helicópteros foram mobilizados para tentar conter o incêndio no parque de Dadia, deflagrado na última quinta. As autoridades também evacuaram alguns povoados da região.



"É uma batalha difícil, uma luta para garantir a sobrevivência deste ecossistema excepcional", disse hoje o ministro da Crise Climática e da Proteção Civil, Christos Stylianidis, depois de visitar a área afetada no fim de semana.



Dadia é uma das áreas protegidas mais importantes da Europa. Oferece um hábitat ideal para aves raras e abriga a única população reprodutora de abutres pretos nos Bálcãs.



Seus variados hábitats também abrigam 104 espécies de borboletas, 13 de anfíbios, 29 de répteis e cerca de 65 mamíferos, 24 dos quais são morcegos.



"Depois desta luta difícil, os especialistas devem estudar como sanar os problemas causados pelo incêndio", disse o ministro, destacando a necessidade de se reforçar a "resistência do ecossistema no futuro".